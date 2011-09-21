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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 21:20 BJT

〔美国热股〕Orexigen计划对减肥药进行安全实验,股价盘前暴涨80%

路透9月21日电---Orexigen Therapeutics(OREX.O)周二称,计划2012年开始对减肥药Contrave进行大规模的心脏安全实验,如果结果良好,该药可能获得监管机构批准,今年早些时候监管机构拒绝批准该药.

周三盘前,Orexigen暴涨80%报2.65美元.(完)

--编译 李富强;审校 于春红

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