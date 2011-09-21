〔澳洲经济〕市场的利率下降预期基于对经济的"悲观评估"--央行副总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月21日电---澳洲央行副总裁巴泰利诺(Ric Battellino)周三表示:
* 市场对利率下降的预期基于对经济的"悲观评估"
* 乐观的认为欧美经济的低迷不会影响到澳洲
* 目前形势类似于2003年,当时市场预测利率将下调,但事实并非如此
* 澳洲央行将对政策选项保持开放,直到全球经济形势明朗
* 中国经济的扩张一直是推动澳洲经济的重大积极因素
* 就算美国经济放缓中国经济也能继续成长,近期中国数据一直不错
* 第二季澳洲家庭消费出人意料的强劲,受收入增长的支撑
* 近期来自零售商的信息表明支出并非进一步大幅走疲
* 就业疲软可能是澳洲经济放缓的一个信号
* 在能得出劳工市场走弱的结论前澳洲央行需要更多数据.(完)
--编译 洪曦;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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