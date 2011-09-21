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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 21:43 BJT

〔澳洲经济〕市场的利率下降预期基于对经济的"悲观评估"--央行副总裁

路透9月21日电---澳洲央行副总裁巴泰利诺(Ric Battellino)周三表示:

* 市场对利率下降的预期基于对经济的"悲观评估"

* 乐观的认为欧美经济的低迷不会影响到澳洲

* 目前形势类似于2003年,当时市场预测利率将下调,但事实并非如此

* 澳洲央行将对政策选项保持开放,直到全球经济形势明朗

* 中国经济的扩张一直是推动澳洲经济的重大积极因素

* 就算美国经济放缓中国经济也能继续成长,近期中国数据一直不错

* 第二季澳洲家庭消费出人意料的强劲,受收入增长的支撑

* 近期来自零售商的信息表明支出并非进一步大幅走疲

* 就业疲软可能是澳洲经济放缓的一个信号

* 在能得出劳工市场走弱的结论前澳洲央行需要更多数据.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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