〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差触八个月低位,因原油价格走强

路透新加坡9月21日电---亚洲柴油裂解价差跌至八个月低位,但交易商表示,裂解价差下跌可能是因原油价格走强,令尤其是欧洲的炼油商利润减少.

交易商称,从基本面来看,目前供应相对吃紧,将持续支撑市场.

中国数据显示,中国8月轻柴油净进口,为年内连续第三个月进口轻柴油,规模较7月劲增56%,达25万吨,但出口仅为21万吨.[ID:nEAP001352]

"欧洲炼油商降低产能,因利润不高,令亚洲船货通往西方的套利窗口开放,"一名交易商表示.

"越南仍在寻求船货,中国仍在控制出口."

10月柴油裂解价差下跌0.84美元,至每桶较迪拜原油升水16.15美元.

航煤裂解价差下跌0.97美元,至每桶17.50美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.45 123.85 123.65 123.65 0.00 0.00

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.00 123.40 123.20 123.05 0.15 0.12

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.70 124.10 123.90 123.70 0.20 0.16

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.75 125.15 124.95 124.75 0.20 0.16

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.79 122.65 0.14 0.11

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.58 122.48 0.10 0.08(完)