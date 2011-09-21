〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差触八个月低位,因原油价格走强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月21日电---亚洲柴油裂解价差跌至八个月低位,但交易商表示,裂解价差下跌可能是因原油价格走强,令尤其是欧洲的炼油商利润减少.
交易商称,从基本面来看,目前供应相对吃紧,将持续支撑市场.
中国数据显示,中国8月轻柴油净进口,为年内连续第三个月进口轻柴油,规模较7月劲增56%,达25万吨,但出口仅为21万吨.[ID:nEAP001352]
"欧洲炼油商降低产能,因利润不高,令亚洲船货通往西方的套利窗口开放,"一名交易商表示.
"越南仍在寻求船货,中国仍在控制出口."
10月柴油裂解价差下跌0.84美元,至每桶较迪拜原油升水16.15美元.
航煤裂解价差下跌0.97美元,至每桶17.50美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 123.45 123.85 123.65 123.65 0.00 0.00
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.00 123.40 123.20 123.05 0.15 0.12
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.70 124.10 123.90 123.70 0.20 0.16
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.75 125.15 124.95 124.75 0.20 0.16
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.79 122.65 0.14 0.11
11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.58 122.48 0.10 0.08(完)
--编译 梁睿雪;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。