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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 21:42 BJT

〔美国股市〕开盘几乎持平,静候美联储会议声明

路透纽约9月21日电---美国股市周三开盘几无变动,投资者谨慎等候美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议的结果,会议可能推出新举措以提振美国经济.

道琼工业指数.DJI盘初升2.80点,或0.02%,至11,411.46点,标准普尔500指数.SPX升0.46点,或0.04%,至1,202.55点,Nasdaq指数.IXIC涨11.43点,或0.44%,至2,601.67点.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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