〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差连续第五日维持在每吨6美元水平

路透新加坡9月21日电---亚洲石脑油价格周三跌至一周半低位,实货跨月价差连续第五个交易日持守在每吨6.00美元水平,欧洲炼厂加工量减少令市场预期未来石脑油供应量不会大幅增加.

目前恰逢台湾台塑准备重启其年加工量70万吨1号裂解装置之际,该炼厂因着火自5月12日起一直关闭.

交易商称,台塑裂解工厂处于重启运作的最後阶段,很可能在周四恢复生产.

买家对10月石脑油现货开出离岸价格(FOB)每吨升水20.00-24.00美元的高价,比近期销售升水高出近18-30%,表明市场人气稳固.

"每个人都希望获得船货,我认为市场难以长期维持强势,因塑料行业依然疲软.如果台塑复产,情势会变得更糟,"一位交易商称.

日本公开规格11月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌2.00美元,至每吨958.00美元,为自9月12日触及952.00美元以来最低.

11月上半月和12月上半月互换逆价差连续第五个交易日持守在每吨6.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK挫跌9.20美元,至每吨升水127.15美元,为9月15日触及每吨123.75美元以来的最低水准.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF弹升1.23美元至每桶18.74美元,为9月9日触及19.41美元以来的最高位.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.04美元,回升至周一水平每桶12.02美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 957.50/958.50 960.00 -2.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 104.01/104.11 104.29 -0.23

10月石脑油互换NAF-1M-S 948.25/950.25 949.50 -0.25

11月石脑油互换NAF-2M-S 943.50/945.50 944.38 +0.13

97号现货汽油GL97-SIN 126.77/126.87 126.05 +0.77

95号现货汽油GL95-SIN 124.85/124.95 124.20 +0.70

92号现货汽油GL92-SIN 122.75/122.85 121.80 +1.00

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.69/18.79 17.51 +1.23 (完)