〔国际油市〕亚洲燃料油反弹,12月/1月至2月/3月跨月价差买兴强劲

路透新加坡9月21日电---亚洲燃料油市场周三反弹,12个月远期逆价差曲线趋陡,之前两个交易日曾放缓.五种即期跨月逆价差走阔25-50美分.

除近月合约外的买兴仍强劲,特别是12月/1月、1月/2月和2月/3月合约,表现与前一日一致.各合约市场成交量均超过5万吨,这与10月到岸船货较多後市场供应将再度吃紧的预期相符.

不过,近月10月/11月跨越价差也涨至每吨4.63美元的8月底迄今最高水准,尽管成交量连续第三天不足5吨,显示近月市场仍坚挺.

现货较新加坡现货升水在远高于每吨5.00美元水平,特别是规格380-cst的现货,後者升至每吨6美元上方的一个月高位,受助于四笔现货船货交易,其中两笔来自于新加坡贸易商兴隆.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 662.80 663.10 662.95 658.05 4.90 0.74

现货380CST燃料油 FO380-SIN 655.25 655.75 655.50 649.63 5.88 0.90

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 663.00 664.00 663.50 657.00 6.50 0.99

380CST船用燃料油升水 7.75 8.25 8.00 7.38 0.63

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.25 5.50 5.38 5.75 -0.38 -6.52

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.00 6.50 6.25 5.75 0.50 8.70 (完)