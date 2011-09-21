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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 22:45 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透9月21日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/16/11 较上周 较上年 09/16/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 346.7 2.6 -17.3 339.0 -7.3 -19.3

馏分油 157.2 0.1 -12.8 157.6 -0.9 -17.2

汽油 212.7 0.1 -15.0 214.1 3.3 -12.0

取暖油 42.1 -0.5 -8.2 41.6 -0.3 -9.6

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.4 0.3 0.0 -1.0

煤油型航空燃料 45.3 1.0 -2.0 45.1 1.2 -3.0

原油日加工量 14.3 0.1 -0.2 15.3 0.3 0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少70万桶,汽油库存增加120万桶,馏分油库存增加100万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 李军;审校 母红

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