〔欧洲汇市〕英镑走软,因英央行会议记录显示有QE风险

* 英镑走软,因英央行会议记录显示有进一步实施QE的可能性

* 英镑兑美元触及八个月低位,兑日圆触及两年半低位

* 路透调查显示,英央行重启QE的可能性为75%

路透伦敦9月21日电---英镑兑美元周三跌至八个月低位,兑日圆触及两年半低位,之前英国央行会议记录显示央行很快选择进一步实施宽松货币政策的机率增加.

英镑兑美元日内回落1%,至1.5579美元,为1月中以来最低.在英国央行首席经济学家称,英国通胀在2012年初将大幅回落後,英镑扩大跌幅.

会议记录显示,普森仍为唯一投票支持将资产购买计划规模扩大500亿英镑的货币政策委员,但多数委员感到未来某个时候有理由扩大资产购买计划规模的可能性增加.

部分委员还认为,近期的经济疲弱足以证明在"下次会议"上进一步实施量化宽松政策的合理性,令英国央行可能最早在下月采取行动的预期增加.

量化宽松被普遍视为对英镑不利,因此举将增加市场的英镑供应量,削减需求,同时扩大英国央行的资产负债表规模.

英国央行首席经济学家戴尔称,通胀将在明年初"大幅"回落.目前英国的通胀率为4.5%.这令英国实施量化宽松政策的时机可能即将成熟的臆测升温.

一项路透调查显示,分析师预期中值为,英国央行增加资产购买计划规模的可能性为75%,在11月前进一步实施量化宽松政策的机率为40%.

英镑兑美元跌至1.5595美元,进一步跌势料将因1.5580到1.5560美元的买盘而受限,之下是执行价在1.5550美元的期权.

分析师称,英镑跌至1.5600美元之下并站稳可能为进一步跌向1.5500美元铺路.1.5487美元是去年5月20日低位1.4230美元至2011年4月底高位1.6745美元升势的50%回撤位.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.7%,至日高0.8771英镑.鉴于在50日移动均线切入位0.8780英镑有技术阻力位,投资者关注欧元是否会走高.

英镑兑日圆GBPJPY=R回落近1%,至119.13日圆,为2009年1月以来最低,逼近118.80日圆附近的纪录低位,因日圆受益于投资者的避险需求.(完)

--编译 母红; 审校 李军

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