〔美国债市〕投资级别公司债市场今日无新债发售,FED即将公布利率决议

IFR纽约9月21日电---美国投资级别公司债市场周三并无新债发售,尽管美国公债收益率处于极低水平.今天下午,就在美联储利率决定公布前数小时,10年期公债收益率报1.88%,较上周的2.08%进一步下跌.

与此同时,穆迪将美国银行(BAC.N)长期优先债评等从A2下调到Baa1,短期债信评等则从Prime 1下调到Prime 2.该机构表示,评级下调显示美国政府在危急时救助该行的可能性降低.

公债收益率全线下跌.两年期公债较上周下跌2.7个基点,报0.153%.五年期公债跌13.2个基点,报0.808%.30年期公债跌17.8个基点.

另一方面,今天公布的住房数据令分析师感到意外惊喜.8月成屋销售增长7.7%,销售年率为503万户,高于预估的471万户.7月修正後为467万户,修正後年率为下降3.5%.

此外,上月变动率也较去年的424万户高18.6%.由于信贷持续收紧、房屋估价条件以及飓风Irene所造成的影响,此次数据增长出乎意料.

"8月数据呈现改善,其中一部分有可能是源于之前几个月的销售延迟,但有利的支付条件以及房租上涨起到了潜在推动作用."全美不动产协会(NAR)首席经济学家Lawrence Yun称."投资者在消化止赎房地产上活动更为积极.部分投资者入市对冲较高通胀,也促进了逢低吸纳的市场行为."(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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