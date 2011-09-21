〔金属期市〕LME期铜收低,但在美联储政策声明公布前的盘後交易中反弹

* 期铜跌至去年11月迄今最低,锡也触及一年最低

* FED利率决定公布前投资者调整头寸及供给问题引发期铜盘後反弹

* 中国8月铜精矿进口跳涨

* 市场关注:1815GMT的美联储政策声明

路透纽约/伦敦9月21日电---伦敦期铜周三下跌,此前曾创下2011年新低,但买家在盘後交易时再度浮现,因印尼供给威胁加剧.美联储稍後将公布利率决定.

外界广泛预计联储将公布卖短债买长债的计划,借以推低长期利率--尽管後者已近历史低点.美联储预计将在1815GMT公布声明.

"鉴于目前美联储将作出何种决定并不明朗,并且贝南克把会议延长一天,这实际上加剧了市场的焦虑情绪."Country Hedging分析师Sterling Smith.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低9美元,报8,300美元,盘中一度滑至2010年11月迄今最低水平每吨8,234.75美元.

盘後交易中,期铜价格回到8,325美元水平,因受纽约期铜价格带动,并由此终结连续三日下跌态势.纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1上涨3.85美分,结算价报每磅3.7640美元.

其他基本金属追随期铜疲软势头,指标三个月期锡CMSN3下跌至一年最低每吨21,516美元.三个月期镍CMNI3则勉强站在略高于关键支撑位的水平.

对欧元区主权债务问题和全球经济前景不明朗的忧虑料有可能令基本金属维持区间波动,直到有能够左右走势的明确信号发出.

"由于(经济)有可能向不利方向发展,我们在建议客户做多基本金属时态度较为谨慎.在一段时间内观望并留意基本金属走向是不错的策略,"瑞典北欧斯安银行首席分析师Bjarne Schieldrop表示.