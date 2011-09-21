〔金属期市〕LME期铜收低,但在美联储政策声明公布前的盘後交易中反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 期铜跌至去年11月迄今最低,锡也触及一年最低
* FED利率决定公布前投资者调整头寸及供给问题引发期铜盘後反弹
* 中国8月铜精矿进口跳涨
* 市场关注:1815GMT的美联储政策声明
路透纽约/伦敦9月21日电---伦敦期铜周三下跌,此前曾创下2011年新低,但买家在盘後交易时再度浮现,因印尼供给威胁加剧.美联储稍後将公布利率决定.
外界广泛预计联储将公布卖短债买长债的计划,借以推低长期利率--尽管後者已近历史低点.美联储预计将在1815GMT公布声明.
"鉴于目前美联储将作出何种决定并不明朗,并且贝南克把会议延长一天,这实际上加剧了市场的焦虑情绪."Country Hedging分析师Sterling Smith.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收低9美元,报8,300美元,盘中一度滑至2010年11月迄今最低水平每吨8,234.75美元.
盘後交易中,期铜价格回到8,325美元水平,因受纽约期铜价格带动,并由此终结连续三日下跌态势.纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1上涨3.85美分,结算价报每磅3.7640美元.
其他基本金属追随期铜疲软势头,指标三个月期锡CMSN3下跌至一年最低每吨21,516美元.三个月期镍CMNI3则勉强站在略高于关键支撑位的水平.
对欧元区主权债务问题和全球经济前景不明朗的忧虑料有可能令基本金属维持区间波动,直到有能够左右走势的明确信号发出.
"由于(经济)有可能向不利方向发展,我们在建议客户做多基本金属时态度较为谨慎.在一段时间内观望并留意基本金属走向是不错的策略,"瑞典北欧斯安银行首席分析师Bjarne Schieldrop表示.
"现在普遍增加基本金属多头仓位还太早.如果全球经济环境转黯淡,那麽那些供给最为充裕的金属将走低."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。