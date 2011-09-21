〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货在美联储货币政策会议结果发布前收低

路透芝加哥9月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因基金在美联储会议结束前平仓.

业内官员本周称,亚洲需求强劲将确保玉米和大豆的长期看涨前景;尽管价格触顶,因投资者担忧发达国家经济不确定性.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,加大力度扶助陷入困境的经济,采取措施在一段时间内进一步加大长期利率的压力,且扶助受创的楼市.美联储在利率声明中称,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.[ID:nCN8491855]

韩国最大的饲料生产商Nonghyup(NOFI)买入8.5万吨玉米和2万吨豆粕,12月交货.

12月合约的主要支撑位见100日移动均线切入位6.85美元,主要阻力位见50日移动均线切入位7.12-14美元.9日相对强弱指标为27.

12月玉米期货CZ1跌4-1/2美分,收报6.85-3/4美元.

今日CBOT玉米期货的预估成交量为169,432口.(完)

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