《即时观点》美联储宣布4,000亿美元刺激措施,延长所持证券平均年期

路透纽约9月21日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三向处于困境中的美国经济施以援手,公布计划以进一步推低长期利率,以及扶助低迷的房地产业.[ID:nCN8491855]

声明要点:

* 美国联邦储备理事会(FED,美联储)称将延长所持证券的平均年期

* 将在2012年6月底前购买4,000亿美元六年期至30年期公债,出售相同规模的三年期或更短期的公债

* 将抵押贷款支持债券到期本金再投资到机构MBS上

* 重申经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中

以下为分析师评论摘要:

4CAST利率策略师GENNADIY GOLDBERG

"这就是市场所预期的.(规模)预估在约3,000亿-5,000亿美元之间.

有关超额准备金的利率险些出现调整,但是(美联储)可能决定暂缓,因为这可能会带来更多问题.