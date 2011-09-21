《即时观点》美联储宣布4,000亿美元刺激措施,延长所持证券平均年期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月21日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三向处于困境中的美国经济施以援手,公布计划以进一步推低长期利率,以及扶助低迷的房地产业.[ID:nCN8491855]
声明要点:
* 美国联邦储备理事会(FED,美联储)称将延长所持证券的平均年期
* 将在2012年6月底前购买4,000亿美元六年期至30年期公债,出售相同规模的三年期或更短期的公债
* 将抵押贷款支持债券到期本金再投资到机构MBS上
* 重申经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中
以下为分析师评论摘要:
4CAST利率策略师GENNADIY GOLDBERG
"这就是市场所预期的.(规模)预估在约3,000亿-5,000亿美元之间.
有关超额准备金的利率险些出现调整,但是(美联储)可能决定暂缓,因为这可能会带来更多问题.
很显然,这对于公债而言是利好消息.不过这是否将给经济带来刺激作用,还有待观察.它对经济的影响或将有限."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选