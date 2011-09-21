〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,交投清淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月21日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌,收盘前触及六周低位,受技术面疲软和投资基金卖出拖累.
交投清淡,因很多投资者等待美联储决定是否刺激经济.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,加大力度扶助陷入困境的经济,采取措施在一段时间内进一步加大长期利率的压力,且扶助受创的楼市.美联储在货币政策声明中称,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.[ID:nCN8491855]
指标CBOT软红冬麦合约触及6.66美元低位,为8月9日以来最低.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦合约和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春小麦合约亦下跌,不过跌幅有限.
乾旱的美国大平原地区本周料仅有少量降雨.冬小麦作物需要更高的土壤湿度.
12月小麦期货WZ1收低8美分,报6.66-3/4元.
今日CBOT小麦预估成交53,141口.(完)
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--编译 李富强;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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