〔纽约期市〕ICE可可期货脱离合约低位,原糖和阿拉比卡咖啡期货大跌

路透纽约/伦敦9月21日电---可可期货周三削减跌幅,收盘时表现不一,之前买家逢低吸纳令可可脱离因供应充裕而触及的合约低位.

美联储政策声明发布前,原糖期货收在近三个月最低水平.

阿拉比卡咖啡期货亦大跌并收在五周低点,因投资者在美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率声明公布前结清仓位.

美联储周三表示,将在2012年6月底前购买4,000亿美元六年期至30年期公债,出售相同规模的三年期或更短期的公债,并宣布维持利率在0-0.25%区间不变.[ID:nCN8491855].

交易商称,ICE-12月可可期货盘中稍早曾跌破周一低位每吨2,691美元,这令一部分多头仓位结清,并触发停损卖单.

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ICE-12月可可期货CCZ1下跌3美元,收报每吨2,727美元,此前一度触及每吨2,662美元,为近月合约2010年9月末迄今最低水准.

过去三个月,可可市场大跌了约15%,因受全球供给充裕拖累.

伦敦市场12月可可期货LCCZ1收高9英镑,报每吨1,781英镑,盘中曾触及每吨1,756美元的低点,为2009年8月迄今最低.

10月原糖期货SBV1>大跌0.76美分,或2.8%,收报每磅26.83美分,为6月30日迄今低位.3月合约SBH2下挫0.88美分,收报每磅25.91美分.

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Liffe-12月白糖期货LSUZ1下挫16.10美元,或2.4%,收报每吨662.30美元.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc2重挫8.25美分,或3.2%,收报每磅2.5195美元,为8月15日至今最低结算价.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2挫跌79美元,或3.7%,收报每吨2,061美元.(完)