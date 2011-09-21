〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货跌至六周低位,因需求疲软

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥9月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至六周低位,因市场担忧美国大豆出口需求疲软,以及美国收割即将开始带来的季节性压力.
尾盘价格跌至盘中低位.指标11月大豆合约SX1跌破周一低点13.26美元,并触及六周低位13.20美元.
美联储会议声明在CBOT收盘後公布.
美国原油期货和股市回落令大豆承压.
巴西雷亚尔兑美元BRL=本周下跌5.8%,有利于巴西大豆的出口竞争力,打压CBOT大豆市场.
中国月度海关数据显示,8月进口450万吨大豆,较7月低15.7%,较上年同期下降5.4%.
美国中西部地区气温有利于美国玉米和大豆的早期收割.
豆粕追随大豆收低,豆油追随大豆和原油下跌.
CBOT-11月大豆SX1收低17-1/2美分,报每蒲式耳13.20-1/2美元.10月豆油合约BOc1跌0.27美分,收报每磅55.04美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收低6.0美元,报每短吨339.8美元.
预估CBOT大豆成交量为195,680口,豆油成交102,388口,豆粕成交62,825口.
以下为CBOT农产品期货在1858GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 685.75 -4.50 -0.7% 9.0%
CBOT大豆Sc1 1320.50 -17.50 -1.3% -5.3%
CBOT豆粕SMc1 339.90 -5.90 -1.7% -8.2%
CBOT豆油BOc1 55.04 -0.27 -0.5% -4.7%
CBOT小麦Wc1 666.75 -8.00 -1.2% -16.1%
CBOT稻米RRc1 1714.00 -5.50 -0.3% 22.5%
EU小麦BL2X1 196.75 0.75 0.4% -22.1%
NYMEX原油期货CLc1 85.64 -1.28 -1.5% -6.3%
道琼工业指数.DJI 11,303 -106 -0.9% -2.4%
现货金XAU= 1789.40 -13.85 -0.8% 26.1%
欧元/美元EUR= 1.3676 -0.0021 -0.2% 2.5%
美元指数.DXY 77.3160 0.2860 0.4% -2.2%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1811 16 0.9% 2.1%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 李富强;审校 母红
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