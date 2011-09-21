〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货跌至六周低位,因需求疲软

路透芝加哥9月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至六周低位,因市场担忧美国大豆出口需求疲软,以及美国收割即将开始带来的季节性压力.

CBOT-11月大豆SX1收低17-1/2美分,报每蒲式耳13.20-1/2美元.10月豆油合约BOc1跌0.27美分,收报每磅55.04美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收低6.0美元,报每短吨339.8美元.

CBOT玉米Cc1 685.75 -4.50 -0.7% 9.0%

CBOT大豆Sc1 1320.50 -17.50 -1.3% -5.3%

CBOT豆粕SMc1 339.90 -5.90 -1.7% -8.2%

CBOT豆油BOc1 55.04 -0.27 -0.5% -4.7%

CBOT小麦Wc1 666.75 -8.00 -1.2% -16.1%

CBOT稻米RRc1 1714.00 -5.50 -0.3% 22.5%

NYMEX原油期货CLc1 85.64 -1.28 -1.5% -6.3%

道琼工业指数.DJI 11,303 -106 -0.9% -2.4%

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)