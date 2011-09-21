〔美国FED〕美联储9月20-21日议息会议後发布的声明摘要

路透华盛顿9月21日电---以下为美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月20-21日货币政策会议後发布的声明摘要:

联邦公开市场委员会(FOMC)自8月会议以来获得的信息显示今年迄今美国经济成长仍然缓慢.近期指标直指最近就业市场总体仍然疲弱,失业率仍然高企.近几个月家庭支出仅以温和的步伐增加,尽管汽车销售部分反弹,因供应链中段的情况有所改善.对非住宅结构的投资依旧疲弱,楼市仍然受压.不过,企业在设备和软件方面的投资继续增加.自今年稍早以来通胀看似有所回落,能源和部分商品价格从高位回落,长期通胀预期保持稳定.

委员会将依照法定的目标,寻求促进就业最大化和物价稳定.委员会现预计未来几季经济复苏步幅将较有所加快,但预计失业率将仅会逐步向委员会认为与双目标一致的水准靠拢.而且经济前景的下滑风险很大,包括全球金融市场的紧张局面.委员会还预计在未来几季,随着过去能源和其他商品价格攀升所造成的影响消退,通胀将放缓至符合或低于委员会的双目标水准.但委员会将密切关注通胀和通胀预期的发展.

为促进经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的推移达致符合目标水准,委员会今天决定延长所持证券的平均年期.委员会计划在2012年6月底之前购买4,000亿美元六年至30年期的公债,并卖出相同数量的三年和以下年期的公债.该计划应给长期利率构成下行压力,且扶助令金融状况更加宽松.委员会将定期检讨其所持证券的规模和组成,并准备在适当时候进行调整.

为帮助支持抵押贷款市场状况,委员会现在将会把所持的机构债和机构抵押贷款支持债券(MBS)本金支付再投资到机构MBS.而且委员会将维持到期公债回笼资金再投资的现有政策.

委员会还决定维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,并继续预计在包括较低的资源使用率,通胀趋势受到抑压和通胀预期稳定的经济状况影响下,联邦基金利率将在至少至2013年中持于超低水准.

委员会讨论了一系列可用的政策工具,以在保持价格稳定的情况下促进经济更强劲复苏.委员会将根据未来所得的信息继续评估经济前景,并准备在适当时候使用其政策工具.

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席贝南克,副主席杜德利、理事杜克、芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、理事拉斯金、理事塔鲁洛、副主席叶伦,投票反对的委员包括:达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和费城联邦储备银行总裁普洛瑟,他们不支持目前采取更多宽松货币政策.(完)