〔美国债市〕近期ABS交易显示出消费信贷质量改善--德意志银行报告

IFR纽约9月21日电---根据德意志银行分析师今日发布的报告,近期ABS交易显示,至少在非抵押贷款消费信贷的去杠杆化方面出现暂停,银行放贷意愿增强,而近期消费信贷表现很好.

支持最近汽车和信用卡ABS交易的消费贷款的表现支持了整体经济范围内的趋势,即消费信贷质量出现明显改善.

德意志银行ABS分析师Katie Reeves称:"消费者对消费者信贷的需求逐渐递增,且银行方面增加信贷可获得性的意愿也逐步提高."

9月12日定价的GE信用卡ABS较该公司之前的交易条款更加优惠.此外,另一笔近期Discover发布的信用卡ABS也显示出,消费者信贷质量出现改善.

支持近期汽车ABS交易的汽车贷款池亦显示消费者信贷改善.例如,汽车业贷款人的FICO加权平均分在金融危机後大幅上升.

"不过,在过去几年里,有证据显示向给得分稍低借款人放贷的意愿增强."德意志银行分析师Reeves称,表示汽车贷款发放标准逐步降低.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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