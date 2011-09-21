〔纽约期市〕ICE期棉收跌,市场消化美联储政策声明

路透纽约9月21日电---棉花期货周三收跌,受累于跟进投机卖盘,经纪商称,对全球经济体质的担忧继续影响棉花市场.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下滑2.58美分,或约2.5%,收报每磅1.0283美元,盘中交易区间为1.0275-1.0656美元.

市场的关注点将转向农业部周四将公布的周度出口销售报告.

洲际交易所(ICE)数据显示,周二棉花期货成交量为12,893口,上一交易日为21,690口.截至9月20日,棉花市场未平仓合约为150,007口,为9月6日以来最低,上日为151,586口.(完)