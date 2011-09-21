〔纽约期市〕ICE期棉收跌,市场消化美联储政策声明

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约9月21日电---棉花期货周三收跌,受累于跟进投机卖盘,经纪商称,对全球经济体质的担忧继续影响棉花市场.
棉花市场人士消化美国联邦储备理事会(FED,美联储)通过延长所持证券平均年期进一步放宽货币政策的消息.
交易商称,消息在市场收盘前十几分钟发布,因此市场反应甚微.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下滑2.58美分,或约2.5%,收报每磅1.0283美元,盘中交易区间为1.0275-1.0656美元.
汤森路透初步数据显示,今日总成交量为近14,500口,较30日均值高出五分之一.
12月合约跌穿50日移动均线切入位1.0445美元,市场出现新一波投资者卖盘.
市场的关注点将转向农业部周四将公布的周度出口销售报告.
洲际交易所(ICE)数据显示,周二棉花期货成交量为12,893口,上一交易日为21,690口.截至9月20日,棉花市场未平仓合约为150,007口,为9月6日以来最低,上日为151,586口.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选