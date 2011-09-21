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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 03:13 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收跌,市场消化美联储政策声明

路透纽约9月21日电---棉花期货周三收跌,受累于跟进投机卖盘,经纪商称,对全球经济体质的担忧继续影响棉花市场.

棉花市场人士消化美国联邦储备理事会(FED,美联储)通过延长所持证券平均年期进一步放宽货币政策的消息.

交易商称,消息在市场收盘前十几分钟发布,因此市场反应甚微.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下滑2.58美分,或约2.5%,收报每磅1.0283美元,盘中交易区间为1.0275-1.0656美元.

汤森路透初步数据显示,今日总成交量为近14,500口,较30日均值高出五分之一.

12月合约跌穿50日移动均线切入位1.0445美元,市场出现新一波投资者卖盘.

市场的关注点将转向农业部周四将公布的周度出口销售报告.

洲际交易所(ICE)数据显示,周二棉花期货成交量为12,893口,上一交易日为21,690口.截至9月20日,棉花市场未平仓合约为150,007口,为9月6日以来最低,上日为151,586口.(完)

--编译 母红;审校 李军

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