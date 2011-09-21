〔美国债市〕长期公债价格飙升,受美联储新的买入计划提振

* 美联储称将买入4,000亿美元六年期至30年期公债

* 10年期公债收益率跌至新的60年低位

* 30年期公债收益率跌至2009年1月以来最低

* 短期公债收益率上升,因美联储计划卖出短期公债

路透纽约9月21日电---美国长期公债价格周三飙升,10年期公债收益率触及逾60年最低位,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示将推出新的4,000亿美元公债购买计划.

美联储称,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.[ID:nCN8491855]

2012年6月底以前,美联储将买入4,000亿美元六年期至30年期公债,同时卖出同样数量的三年或以下年期的短期公债.

"我有些意外,美联储看起来比预想的更为激进,试图吸收所有长债供应,"法国兴业银行(Societe Generale)公债交易员Anthony Cronin称.

30年期公债US30YT=RR大涨逾3个大点,收益率猛跌22个基点,报3.01%,为2009年1月以来最低.

道明证券(TD Securities)认为,美联储购债计划将覆盖绝大部分新的长期公债供应,每个季度卖出的420亿美元公债中仅有约30亿未被覆盖.

指标10年期公债US10YT=RR收益率跌至60年新低1.87%,声明公布前报1.95%.

美联储预期长期利率下跌将提振贷方的风险意愿,他们通过向公司和消费者放贷获取更高收益率,从而提振低迷的美国经济,防止二次衰退的发生.

美联储还表示,将到期的抵押支持证券(MBS)和机构债回笼的本金再次投入抵押贷款市场,暗示该市场仍很疲软.

分析师对美联储的举措能产生多大效果持怀疑态度.

"此举能否产生经济刺激作用仍有待观察.对经济的影响可能有限,"4Cast利率分析师Gennadiy Goldberg指出.

房价继续下跌导致资不抵债的房屋所有者数量增加,利率下降未见得一定会吸引很多新的买家.

银行提高了其借贷标准,因担忧借款人质量不佳可能导致新的损失发生.

如果收益率曲线趋平导致银行减少利差交易(借入短期资金,贷出长期资金),公债市场流动性存在下降的风险.

在美联储声明公布前,美国穆迪投资服务公司(Moody's)下调美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和富国银行(WFC.N)的债信评等,引发避险买盘,短暂支撑公债.

两年期和10年期公债利差收窄逾20个基点至280个基点,为2009年初以来最窄.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-27/32 (- 3/32) 0.206

五年期公债US5YT=RR 100-22/32 (- 3/32) 0.856

10年期公债US10YT=RR 102-11/32 (+21/32) 1.866

30年期公债US30YT=RR 114-16/32 (+3-31/32) 3.011 (完)

--编译 李富强;审校 母红

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