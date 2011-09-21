〔纽约汇市〕美元兑欧元和日圆走强,因美联储准备实施卖短债买长债操作

* 美联储宣布将进行卖短债买长债操作,对美元的影响温和至正面

* 希腊公布关键改革举措以获得新一批援助贷款

* 瑞郎走软,市场传言瑞士央行将上调欧元/瑞郎最低汇率目标

路透纽约9月21日电---美元兑欧元和日圆周三走强,受助于短期利率上扬令美元吸引力增强,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称,将增加其资产组合中长期债券的比重,与市场的广泛预期一致.

美联储公布了一项被市场人士称为"卖短债买长债"的计划,以在一段时间内打压长期利率,且扶助受创的楼市.

美联储称,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.[ID:nCN8491855]

美联储声明的一项重要的对美元有利的副产品是短期利率攀升.美联储未选择增加货币供应也对美元有利.

"不过,看似这是美联储能采取的最後行动之一,因此,我认为美元将在未来某个时点遭遇部分获利了结,"新泽西州Forex.com的首席策略师Brian Dolan表示,"欧洲的情况仍是一团糟,全球经济目前看似成长迟滞.且这看似是美联储的最後一击."

纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=回落0.6%,报1.3618美元.在美联储声明发布後,美元兑澳元和英镑也触及日高.

"中短期来看,上述政策对经济的影响甚微,对美元的影响就更小,"新泽西州FX Solutions的首席市场分析师Joseph Trevisani称,"这在预料之中."

今日午後有关希腊公布关键举措以扶助缓解对该国财政问题担忧的消息扶助推高欧元,但欧元稍後削减涨幅.

希腊采取更多撙节举措以获得下批援助贷款,这批贷款对避免该国在下月耗尽现金至关重要.国际货币基金组织(IMF)警告称,欧洲主权债危机可能给银行资本造成巨大缺口.

欧元和美元兑瑞郎均走强,因市场传言瑞士央行可能将欧元/瑞郎的最低汇率目标从1.20瑞郎上调至1.25瑞郎.瑞士央行拒绝置评.

美元兑瑞郎CHF=升1.2%,报0.8976瑞郎.欧元兑瑞郎EURCHF=攀升0.6%,报1.2224瑞郎.

货币强势损及瑞士和日本的出口,令总体经济成长放缓.

美元兑日圆JPY=EBS上扬0.3%,报76.64日圆,但距离上月触及的纪录低位75.94日圆不远.

英镑兑美元GBP=回落1.4%,报1.5524美元,在美联储声明公布前英镑已经承压,因英国央行公布的会议记录显示央行准备向英国经济注入更多资金.(完)

--编译 母红;审校 李军

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