〔美国股市〕ADR收跌3%,能源和矿业股重挫

路透纽约9月21日电---在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三回落3%,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)的政策声明凸现对全球经济前景的担忧,推低能源股和其他经济敏感的个股.

巴西能源企业Petrobras (PBR.N)急跌3.9%,报24.64美元.中石油(PTR.N)重挫4.7%,报115.98美元.中石化(SNP.N)大幅回落4.2%,报93.50美元.

美联储在结束两天政策会议後发布的声明中称,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券,买入较长年期债券令较长期证券在其2.85万亿美元资产负债表中占据较大比重.[ID:nCN8491855]

油价逆转稍早的涨势收跌.11月布兰特原油期货LCOc1下跌0.18美元,收报每桶110.13美元.金价也走低.

声明公布後,矿业股也大幅下挫.必和必拓(BHP.N)劲挫4.8%,报71.96美元.巴西淡水河谷(VALE.N)大跌5.3%,报25.32美元.

银行股跌幅居前.巴克莱(BCS.N)收跌3.8%,报9.24美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR劲挫3.05%,报114.61点,标准普尔500指数.SPX急跌2.94%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR大跌3%,亚洲企业ADR指数.BKAS重挫2.9%.

拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收跌3.83%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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