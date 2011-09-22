〔金砖国家〕9月21日股汇市收盘纵览

路透9月22日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月21日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.17%,报940.02点.

中国股市:沪综指周三放量收扬2.66%,权重股普涨带动大盘创出近一个月最大单日涨幅.分析师表示,股指创新低後吸引场外资金入市,明年或重启核电审批等利好刺激相关类股大涨激活人气,料短线大盘可能延续反弹.

沪综指.SSEC报2,512.963点,涨65.208点或2.66%,为8月25日以来最大单日涨幅,A股成交额879亿元人民币,较上日大增逾八成.沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,765.4点,涨2.72%,成交量为278,252手.[.SSCN]

香港股市:收在逾两年低位,表现落後多数亚洲股市,中资地产股遭遇沉重卖压.恒生指数.HSI收低1%,至18,824.17点,恒生国企指数.HSCE跌0.94%,至9,822.67点.一交易员指出,一些对冲基金经理人似乎在抛售中资地产股,以对冲投资组合.中资地产股本季多数时间承压,卖盘料将延续至下季,因中国紧缩措施未放松.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收涨.央行公布的人民币中间价创下2005年汇改以来新高,受此提振,即期汇价曾一度突破6.38整数关口,不过投资者在美联储政策决议公布前的谨慎情绪,令到汇价涨幅收窄.交易员并认为,虽然隔夜国际美元跌幅不大,但人民币中间价大涨,体现出监管层对于人民币加速升值的意愿. [CNY/CN][ID:nCN1979375]

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印度股市:在动荡交投中下跌0.2%,缺少国内刺激消息,投资者注意力再次集中到美国联邦储备理事会(美联储,FED)上,人们普遍预计该央行将提出新计划来刺激该国脆弱的经济.指标BSE指数.BSESN收跌34.13点,报17,065.15点,有16只成分股收高.[.BO]

印度汇市:印度卢比收低,此前跌至逾两年来最低,因投资者在美联储政策会议召开前削减所持风险敞口.卢比兑美元INR=D2收报48.325/335,较周二收位48.05/06下跌0.58%,盘中曾触及48.34,为2009年9月16日以来最低.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,518.640点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.47%,报784.49点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.37%,报31.4725;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.28%,报43.0700.

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巴西股市:整体拉美股市走跌,美联储虽祭出提振美国经济的举措,但称景气面临巨大下行风险,从而增强人们对全球成长放缓的担忧.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.7%,报55,981点,为连续第三天下跌,但该股指仍处于过去逾三周所交投的54,000-58,000点区间.[ID:nS1E78K15K]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元下跌,因人们担心欧洲债务问题或令全球经济成长中断.美联储发表声明後,雷亚尔兑美元BRBY扩大跌幅至3.62%,收报1.8565,为其自2010年6月7日以来最低,并创下2008年10月以来单日最大跌幅.[ID:nS1E78K25B]

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南非股市:在震盪交投中基本收平,因在美联储会议召开前,投资者克制自己不进行任何大规模操作.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收盘微跌0.17%,报27,996.23点.综合指数.JALSH收跌0.1%,报31,311.17点.[ID:nL5E7KL64J][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌近3%,至16个月低位,因兰特近期大跌,而且交易员称此趋势将延续,这令进口商受到惊吓,从而抢进美元.1520GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.8720,较周二纽约收位7.74下跌1.7%,此前曾触及7.9650,为2010年5月以来最低.[ID:nL5E7KL62U][.JALSH](完)