〔东京汇市〕美元与日圆盘初大涨,因投资者逃离风险资产

2148GMT---美元与日圆周四在亚洲交易时段盘初大涨,因投资者逃离风险资产,例如股票、大宗商品和澳元与巴西雷亚尔等成长题材货币,尽管美国联邦储备理事会(美联储,FED)意外出台更大胆的卖短债买长债举措,以推低长期公债收益率(殖利率).