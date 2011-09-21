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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 06:26 BJT

〔东京汇市〕美元与日圆盘初大涨,因投资者逃离风险资产

2148GMT---美元与日圆周四在亚洲交易时段盘初大涨,因投资者逃离风险资产,例如股票、大宗商品和澳元与巴西雷亚尔等成长题材货币,尽管美国联邦储备理事会(美联储,FED)意外出台更大胆的卖短债买长债举措,以推低长期公债收益率(殖利率).

交易员对市场波动幅度感到困惑,一些人称原因可能在于美联储就经济发表的悲观言论,美国短期利率小幅上升,或者外界认为美联储已经想尽办法,不会再有什麽新举措出台.纽约盘尾段的剧烈波动也触发了程式账户的自动卖盘,通常这种自动买卖盘会放大波动幅度.

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