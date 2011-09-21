〔东京汇市〕美元与日圆盘初大涨,因投资者逃离风险资产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2148GMT---美元与日圆周四在亚洲交易时段盘初大涨,因投资者逃离风险资产,例如股票、大宗商品和澳元与巴西雷亚尔等成长题材货币,尽管美国联邦储备理事会(美联储,FED)意外出台更大胆的卖短债买长债举措,以推低长期公债收益率(殖利率).
交易员对市场波动幅度感到困惑,一些人称原因可能在于美联储就经济发表的悲观言论,美国短期利率小幅上升,或者外界认为美联储已经想尽办法,不会再有什麽新举措出台.纽约盘尾段的剧烈波动也触发了程式账户的自动卖盘,通常这种自动买卖盘会放大波动幅度.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。