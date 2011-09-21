《美国经济焦点》8月成屋销售大增但房价前景黯淡,难以大力提振经济

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 8月成屋销售超过预期
* 房价较上年同期下降,有助于提升购买力
路透华盛顿9月21日电---美国8月成屋销售升至五个月高位,因房价下降以及利率极低,吸引了更多买家进入依然没有生气的楼市.
但这项数据恐难改变认为楼市不会很快大幅提振经济的观点.
全美不动产协会(NAR)周三称,成屋销售较前月增加7.7%,年率为503万套,增幅超出预估.房价中值较上年同期下降5.1%.[ID:nCN1909839]
"楼市仍然非常低迷,"美银-美林分析师Michael Hanson表示."我们必须看到许多好消息,才能说楼市明显好转."
房价前景仍然黯淡.MacroMarkets LLC进行的一项调查显示,分析师预计到2015年房价仅年增1.1%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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