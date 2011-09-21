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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 06:27 BJT

《美国经济焦点》8月成屋销售大增但房价前景黯淡,难以大力提振经济

* 8月成屋销售超过预期

* 房价较上年同期下降,有助于提升购买力

路透华盛顿9月21日电---美国8月成屋销售升至五个月高位,因房价下降以及利率极低,吸引了更多买家进入依然没有生气的楼市.

但这项数据恐难改变认为楼市不会很快大幅提振经济的观点.

全美不动产协会(NAR)周三称,成屋销售较前月增加7.7%,年率为503万套,增幅超出预估.房价中值较上年同期下降5.1%.[ID:nCN1909839]

"楼市仍然非常低迷,"美银-美林分析师Michael Hanson表示."我们必须看到许多好消息,才能说楼市明显好转."

房价前景仍然黯淡.MacroMarkets LLC进行的一项调查显示,分析师预计到2015年房价仅年增1.1%.

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