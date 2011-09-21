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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 07:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月21日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 90.02 -2.74 -2.95 10912403

搜狐 (SOHU.O) 60.52 -4.25 -6.56 2666344

网易 (NTES.O) 43.23 -0.45 -1.03 937240

百度 (BIDU.O) 138.33 -1.61 -1.15 7321196

亚信科技 ASIA.O 7.92 -0.40 -4.81 1065540

侨兴环球电话 XING.O 0.95 -0.01 -1.06 170211

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.92 -0.20 -1.65 3253688

联电 (UMC.N) 1.91 -0.02 -1.04 375622

日月光 (ASX.N) 4.70 -0.08 -1.67 170551

矽品精密 (SPIL.O) 4.76 -0.03 -0.63 909916

和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 -0.02 -2.42 297436

友达 (AUO.N) 4.40 +0.05 +1.15 526697

中华电信 (CHT.N) 32.90 -0.78 -2.32 133326

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.57 -0.64 -1.93 571754

香港

中华网 CHINA.O 1.10 -0.01 -0.72 44657

中国移动 (CHL.N) 50.00 -1.48 -2.87 422786

中国联通 (CHU.N) 21.46 -0.62 -2.81 523403

中国电信 (CHA.N) 63.73 -2.37 -3.59 36051

中芯国际 (SMI.N) 2.62 -0.20 -7.09 45726

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.38 +0.06 +1.39 11235

(完)

--整理 郑茵

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