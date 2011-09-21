《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 90.02 -2.74 -2.95 10912403
搜狐 (SOHU.O) 60.52 -4.25 -6.56 2666344
网易 (NTES.O) 43.23 -0.45 -1.03 937240
百度 (BIDU.O) 138.33 -1.61 -1.15 7321196
亚信科技 ASIA.O 7.92 -0.40 -4.81 1065540
侨兴环球电话 XING.O 0.95 -0.01 -1.06 170211
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.92 -0.20 -1.65 3253688
联电 (UMC.N) 1.91 -0.02 -1.04 375622
日月光 (ASX.N) 4.70 -0.08 -1.67 170551
矽品精密 (SPIL.O) 4.76 -0.03 -0.63 909916
和信超媒体 (GIGM.O) 0.90 -0.02 -2.42 297436
友达 (AUO.N) 4.40 +0.05 +1.15 526697
中华电信 (CHT.N) 32.90 -0.78 -2.32 133326
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.57 -0.64 -1.93 571754
香港
中华网 CHINA.O 1.10 -0.01 -0.72 44657
中国移动 (CHL.N) 50.00 -1.48 -2.87 422786
中国联通 (CHU.N) 21.46 -0.62 -2.81 523403
中国电信 (CHA.N) 63.73 -2.37 -3.59 36051
中芯国际 (SMI.N) 2.62 -0.20 -7.09 45726
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.38 +0.06 +1.39 11235
(完)
--整理 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。