《欧洲金融焦点》希腊同意采取更多撙节举措,IMF警告银行业风险敞口

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 内阁同意削减养老金,裁员和增税
* IMF警告债务危机导致欧洲银行业风险敞口增加
* 美国表示欧洲债务危机是全球经济面临的最大威胁
* 希腊工会号召在10月5日和19日全面罢工
* 危机问题料将成为IMF/G20华盛顿会议的主要议题
路透雅典/华盛顿9月21日电---希腊周三同意采取更多的撙节举措,以换取新一笔纾困资金,这笔资金是避免政府在下个月资金告罄的关键.同时国际货币基金组织(IMF)警告称,欧洲主权债务危机可能将银行业资本撕出一个大洞.
希腊政府发言人Ilias Mossialos表示,内阁同意将较高的养老金削减20%,将30,000名公务员放进下一步有可能被裁的"劳动力储备"名单,下调所得税起徵点,并延长一项房地产税.
"今天采取的措施让我们一直到2014年都能够符合纾困计划的要求,"该发言人表示.
新的撙节计划可以保证希腊获得80亿欧元援助贷款,用于支应10月的公务员薪资和债务偿付.Mossialos称,欧盟和IMF高级官员将于下周初抵达雅典,随後完成有关谈判.
希腊是欧元区债务危机的重灾区,这场危机已经扩散到了爱尔兰和葡萄牙,现在威胁到意大利、西班牙以及一些大型欧洲银行,整个西方有可能因此而重新陷入衰退.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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