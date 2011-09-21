〔货币市场〕LIBOR微升,但两项指标暗示未来融资难度下降

路透纽约9月21电---货币市场周三大致持稳,不过美元融资成本微升,因两家欧资银行和一家美资银行表示,其无担保贷款成本攀升.

美国银行(BAC.N)、巴黎银行(BNPP.PA)和德意志银行(DBKGn.DE)表示,其融资成本有所上升.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三微涨至0.35556%,周二报0.35500%.

不过两项衡量市场对未来美元融资难度预期的指标,却在数日以来首次显示放松迹象.

"欧洲美元利率期货在(美联储)公布声明前开高,有关希腊可能最早在今天公布新的撙节计划的消息,也有助于该期货走升."汤森路透旗下IFR分析师Roseanne Briggen在客户报告中称.

"FRA/隔夜利率交换(OIS)利差亦收窄至40.29,也暗示市场对未来融资难度的焦虑有所减轻."

美联储此後发布声明,称将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.[ID:nCN1980359]声明公布後,美国短期利率期货下降,市场仍认为美联储最早也要等到2013年底才会升息.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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