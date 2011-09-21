〔货币市场〕LIBOR微升,但两项指标暗示未来融资难度下降

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约9月21电---货币市场周三大致持稳,不过美元融资成本微升,因两家欧资银行和一家美资银行表示,其无担保贷款成本攀升.
美国银行(BAC.N)、巴黎银行(BNPP.PA)和德意志银行(DBKGn.DE)表示,其融资成本有所上升.
三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三微涨至0.35556%,周二报0.35500%.
不过两项衡量市场对未来美元融资难度预期的指标,却在数日以来首次显示放松迹象.
"欧洲美元利率期货在(美联储)公布声明前开高,有关希腊可能最早在今天公布新的撙节计划的消息,也有助于该期货走升."汤森路透旗下IFR分析师Roseanne Briggen在客户报告中称.
"FRA/隔夜利率交换(OIS)利差亦收窄至40.29,也暗示市场对未来融资难度的焦虑有所减轻."
美联储此後发布声明,称将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.[ID:nCN1980359]声明公布後,美国短期利率期货下降,市场仍认为美联储最早也要等到2013年底才会升息.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。