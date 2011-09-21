全球外汇市场9月22日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月21日(周三)
2245 - 新西兰第二季国内生产总值(GDP).
9月22日(周四)
0658 - 法国9月制造业采购经理人指数(PMI).
0728 - 德国9月制造业PMI .
0730 - 德国央行执委Carl-Ludwig Thiele发表演说.
0858 - 欧元区9月Markit制造业PMI.
0900 - 欧元区7月工业订单.
0900 - 瑞士9月ZEW投资者信心指数 .
1000 - 英国9月工业联盟(CBI)总工业订单差值.
1230 - 美国一周初请失业金人数.
1230 - 美国财政部部长盖特纳在华盛顿发表讲话.
1245 - 世界银行行长佐利克在华盛顿举行新闻发布会.
1330 - IMF总裁拉加德在华盛顿举行新闻发布会.
1330 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩在华盛顿发表讲话.
1400 - 美国8月领先指标.
1400 - 美国7月联邦住房金融局房屋价格.
1400 - 欧元区9月消费者信心指数.
1515 - 美国财政部副部长Marisa Lago在华盛顿发表讲话.
1545 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德在华盛顿发表讲话.
1600 - 韩国央行总裁金仲秀在华盛顿发表讲话.
1700 - 世界银行行长佐利克在华盛顿参加会议.
1700 - 美国国家经济研究局在华盛顿举办全球金融危机论坛.
1730 - 金砖国家财长在华盛顿召开新闻发布会.
1745 - IMF中东和中亚主管Masood Ahmed在华盛顿召开新闻发布会.
2100 - 二十四国集团(G24)在华盛顿召开新闻发布会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。