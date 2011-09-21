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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 06:46 BJT

全球外汇市场9月22日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月21日(周三)

2245 - 新西兰第二季国内生产总值(GDP).

9月22日(周四)

0658 - 法国9月制造业采购经理人指数(PMI).

0728 - 德国9月制造业PMI .

0730 - 德国央行执委Carl-Ludwig Thiele发表演说.

0858 - 欧元区9月Markit制造业PMI.

0900 - 欧元区7月工业订单.

0900 - 瑞士9月ZEW投资者信心指数 .

1000 - 英国9月工业联盟(CBI)总工业订单差值.

1230 - 美国一周初请失业金人数.

1230 - 美国财政部部长盖特纳在华盛顿发表讲话.

1245 - 世界银行行长佐利克在华盛顿举行新闻发布会.

1330 - IMF总裁拉加德在华盛顿举行新闻发布会.

1330 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩在华盛顿发表讲话.

1400 - 美国8月领先指标.

1400 - 美国7月联邦住房金融局房屋价格.

1400 - 欧元区9月消费者信心指数.

1515 - 美国财政部副部长Marisa Lago在华盛顿发表讲话.

1545 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德在华盛顿发表讲话.

1600 - 韩国央行总裁金仲秀在华盛顿发表讲话.

1700 - 世界银行行长佐利克在华盛顿参加会议.

1700 - 美国国家经济研究局在华盛顿举办全球金融危机论坛.

1730 - 金砖国家财长在华盛顿召开新闻发布会.

1745 - IMF中东和中亚主管Masood Ahmed在华盛顿召开新闻发布会.

2100 - 二十四国集团(G24)在华盛顿召开新闻发布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 郑茵

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