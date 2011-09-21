〔路透专访〕各国有权干预汇市,但需与市场良好沟通--IMF副总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月21日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周三表示:
* 日圆的实质有效汇率水平仍反映中期经济基本面
* 每个国家都有权干预汇市,但需要同市场进行良好沟通
* 如果扩大欧洲金融稳定机构职能收到成效,那麽希腊债务问题能够解决
* 认为欧洲债务问题不会引发另一场亚洲金融危机
* 发达国家需维持宽松货币政策,一些国家可能需要进一步放宽政策
* 若经济进一步恶化,日本央行可能扩大资产购买
* 日本财务状况恶化令人担忧,针对财政改革设定法律框架是选项之一(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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