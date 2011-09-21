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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 06:44 BJT

〔路透专访〕各国有权干预汇市,但需与市场良好沟通--IMF副总裁

路透华盛顿9月21日电---国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周三表示:

* 日圆的实质有效汇率水平仍反映中期经济基本面

* 每个国家都有权干预汇市,但需要同市场进行良好沟通

* 如果扩大欧洲金融稳定机构职能收到成效,那麽希腊债务问题能够解决

* 认为欧洲债务问题不会引发另一场亚洲金融危机

* 发达国家需维持宽松货币政策,一些国家可能需要进一步放宽政策

* 若经济进一步恶化,日本央行可能扩大资产购买

* 日本财务状况恶化令人担忧,针对财政改革设定法律框架是选项之一(完)

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