甬温高铁事故报告形成仍需时间--新华

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月21日电---中国国有媒体新华社称，因许多技术问题有待深入分析和验证，原承诺9月中旬出炉的“7・23”甬温线特大铁路交通事故调查报告尚未形成。
中国政府一直努力平息温州高铁追尾事故激起的民愤。
新华社称，调查组已召开各种会议200余次，调阅相关资料近1300份，但调查报告的形成仍需要更多时间。
新华社援引调查组的说法称：“前期已经做了大量的基础工作，获得了重要的基础数据和实验资料。”
“但仍有许多技术、管理等方面的问题需要进一步深入分析和验证，事故调查报告的形成仍需要一段时间。”
事故调查组将“本着科学严谨、认真负责的态度，继续抓紧工作……绝不放过任何疑点。”
报导还称，事故调查进展和最终结果将“及时”向社会公布，但并未提供具体时间表。（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
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