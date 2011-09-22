甬温高铁事故报告形成仍需时间--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月21日电---中国国有媒体新华社称，因许多技术问题有待深入分析和验证，原承诺9月中旬出炉的“7・23”甬温线特大铁路交通事故调查报告尚未形成。

中国政府一直努力平息温州高铁追尾事故激起的民愤。

新华社称，调查组已召开各种会议200余次，调阅相关资料近1300份，但调查报告的形成仍需要更多时间。

新华社援引调查组的说法称：“前期已经做了大量的基础工作，获得了重要的基础数据和实验资料。”

“但仍有许多技术、管理等方面的问题需要进一步深入分析和验证，事故调查报告的形成仍需要一段时间。”

事故调查组将“本着科学严谨、认真负责的态度，继续抓紧工作……绝不放过任何疑点。”

报导还称，事故调查进展和最终结果将“及时”向社会公布，但并未提供具体时间表。（完）