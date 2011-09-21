〔欧洲金融〕标普下调七家意大利银行评级,此前调降意大利主权评级

路透米兰9月21日电---标准普尔周三将意大利主要银行Mediobanca (MDBI.MI)和Intesa Sanpaolo (ISP.MI)的信用评级由A+/A-1下调至A/A-1,此前该机构已将意大利主权债务评级下调一个级距.

标普在声明中称,调降七家意大利银行的长期评级,展望为负面,此外还将另外八家意大利银行的评级展望自稳定调降至负面,其中包括意大利资产规模最大的银行--意大利裕信银行(CRDI.MI).

"这15家银行的长期评级展望为负面表明,如果我们进一步下调意大利评级,那麽在其它所有条件不变的情况下,我们可能将调降这些银行的评级,"标普称.

本周稍早,标普下调意大利评级,指因该国经济成长乏力,且背负巨额公共债务,这一令人意外的举动增强了受债务困扰的欧元区的压力.(完)