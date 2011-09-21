《美国重要政经日程》--9月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布9月17日当周一周初请失业金人数.

1230 - 农业部(USDA)公布一周出口销售报告.

1230 - 美国财长盖特纳在National Journal主办的"提高美国在全球经济中的竞争力峰会"上讲话.

1245 - 世界银行行长佐利克召开记者会.

1330 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开记者会.

1400 - 参议院金融委员会将就Alan Krueger被提名为白宫经济顾问委员会主席举行听证会.

1400 - 经济谘商会公布8月领先指标.

1400 - 联邦住房金融局公布7月房屋价格指数.

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款率.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存数据.

1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售,以及两年、五年和七年期公债标售.

1700 - 财政部标售10年期通膨保值债券(TIPS).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)