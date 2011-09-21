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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 07:18 BJT

****澳新经济指标预测--9月22日-9月29日****

路透9月22日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月19日当周-----------------------------

9月22日(四)

无重要经济数据公布.

9月23日(五)

0130 澳洲央行公布金融稳定报告

9月25日(日)

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 8月 -- 顺差1.29

截至8月的一年 -- 顺差13.1

进口(亿新西兰元) 8月 -- 35.9

出口(亿新西兰元) -- 37.2

------------------------------------9月26日当周-----------------------------

9月26日(一)

无重要数据公布

9月27日(二)

无重要数据公布

9月28日(三)

无重要数据公布

9月29日(四)

2145 新西兰建筑许可 8月 -- +13.0%(完)

--编译 张荻;审校 郑茵

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