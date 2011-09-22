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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 08:35 BJT

(重发)****欧洲经济指标预测--9月22日-9月29日****

(重发以调整格式)

路透9月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月19日当周-------------------------------

9月22日(四)

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.5 49.1

服务业PMI 54.5 56.8

综合PMI -- 53.7

0728 德国制造业PMI 9月初值 50.1 50.9

服务业PMI 50.5 51.1

综合PMI -- 51.3

0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 48.5 49.0

服务业PMI 51.0 51.5

综合PMI 50.0 50.7

0900 欧元区工业订单(较前月) 7月 -1.1% -0.7%

(较上年同期) +10.6% +11.1%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负71.4

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负5 正1

1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负16.60

9月23日(五)

0645 法国企业景气指数 9月 102 105

法国消费者信心指数 9月 84 86

0800 意大利零售销售(较前月) 7月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -1.2%

0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差3.2

------------------------------------9月26日当周-------------------------------

9月26日(一)

0800 意大利消费者信心 9月 -- 100.3

0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 108.7

现况指数 -- 118.1

预期指数 -- 100.1

9月26-29日

0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +7.5%

9月27日(二)

0600 德国GfK消费者信心指数 10月 -- 5.2

0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 8月 -- +2.4%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.1%

M3货供额(较上年同期) -- +2.0%

0800 意大利薪资(较前月) 8月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.70%

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- -14

9月28日(三)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- 持平

(较上年同期) -- +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +2.5%

0530 法国GDP(较前季) 第二季修正值 -- 持平

0800 意大利企业信心指数 9月 -- 99.9

9月28日-10月4日

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- 持平

(较上年同期) -- -1.6%

9月29日(四)

0755 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 9月 -- 减少0.8

未经季节调整的失业人数(万人) -- 290

经季节调整的失业人数(万人) -- 295.1

经季节调整的失业率 -- 7.0%

经季节调整的失业人数(万人) -- 295.1

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加2

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加7

抵押贷款批准宗数(千件) -- 49.2

M4货供额 -- -0.1%

0900 欧元区企业景气指数 9月 -- 0.07

经济景气指数 -- 98.3

工业景气指数 -- 负2.9

服务业景气指数 -- 3.7

消费者景气指数 负18.8 负16.5

消费者通胀预期指数 -- 26.0

销售物价指数 -- 8.7 (完)

--编译 李爽;审校 张涛

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