(重发)****欧洲经济指标预测--9月22日-9月29日****

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
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路透9月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------9月19日当周-------------------------------
9月22日(四)
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.5 49.1
服务业PMI 54.5 56.8
综合PMI -- 53.7
0728 德国制造业PMI 9月初值 50.1 50.9
服务业PMI 50.5 51.1
综合PMI -- 51.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 48.5 49.0
服务业PMI 51.0 51.5
综合PMI 50.0 50.7
0900 欧元区工业订单(较前月) 7月 -1.1% -0.7%
(较上年同期) +10.6% +11.1%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负71.4
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负5 正1
1400 欧元区消费者信心指数 9月 -- 负16.60
9月23日(五)
0645 法国企业景气指数 9月 102 105
法国消费者信心指数 9月 84 86
0800 意大利零售销售(较前月) 7月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.2%
0900 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差3.2
------------------------------------9月26日当周-------------------------------
9月26日(一)
0800 意大利消费者信心 9月 -- 100.3
0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 -- 108.7
现况指数 -- 118.1
预期指数 -- 100.1
9月26-29日
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +7.5%
9月27日(二)
0600 德国GfK消费者信心指数 10月 -- 5.2
0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 8月 -- +2.4%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.1%
M3货供额(较上年同期) -- +2.0%
0800 意大利薪资(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.70%
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- -14
9月28日(三)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.5%
0530 法国GDP(较前季) 第二季修正值 -- 持平
0800 意大利企业信心指数 9月 -- 99.9
9月28日-10月4日
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- 持平
(较上年同期) -- -1.6%
9月29日(四)
0755 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 9月 -- 减少0.8
未经季节调整的失业人数(万人) -- 290
经季节调整的失业人数(万人) -- 295.1
经季节调整的失业率 -- 7.0%
经季节调整的失业人数(万人) -- 295.1
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加2
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加7
抵押贷款批准宗数(千件) -- 49.2
M4货供额 -- -0.1%
0900 欧元区企业景气指数 9月 -- 0.07
经济景气指数 -- 98.3
工业景气指数 -- 负2.9
服务业景气指数 -- 3.7
消费者景气指数 负18.8 负16.5
消费者通胀预期指数 -- 26.0
销售物价指数 -- 8.7 (完)
--编译 李爽;审校 张涛
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。