《美债周四展望》美联储推出新举措,收益率曲线趋平程度存争议

* 在美联储宣布卖短债买长债後,30年期公债收益率(殖利率)下挫

* 美联储未来数月将买进几乎全部30年期新债

路透纽约9月21日电---分析师周三表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布新的经济刺激措施,旨在让美国公债收益率曲线趋平,但其影响可能已经被市场所消化.

美联储周三宣布了一项4,000亿美元的计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,拉长其2.8万亿(兆)美元的债券投资组合的平均到期年限.[ID:nCN1980359]

声明公布後,30年期公债收益率US30YT=RR较上日收盘水准大降近20个基点,10年期公债收益率US10YT=RR与两年期公债收益率US2YT=RR之差缩至2009年1月以来最窄.

但关于公债是继续对美联储新计划作出反应还是当前走势已经完全体现其影响,市场观点不一.

"我的总体观点是,收益率曲线仍将多头趋平,"RBS证券短期利率策略师Jim Lee说,"一年至三年期公债将承压,"并指出美联储卖出短期公债将推动短期利率小幅走高.

的确,三年期公债收益率US3YT=RR周三较上日收盘水准升7个基点,是一个相对较大的幅度.到现在为止,一切都很理想.

"我不知道收益率曲线是否一定会有进一步的变动--现在的变化已经相当大了,"巴克莱资本驻纽约策略师Michael Pond称.