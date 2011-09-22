《美债周四展望》美联储推出新举措,收益率曲线趋平程度存争议

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
* 在美联储宣布卖短债买长债後,30年期公债收益率(殖利率)下挫
* 美联储未来数月将买进几乎全部30年期新债
路透纽约9月21日电---分析师周三表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布新的经济刺激措施,旨在让美国公债收益率曲线趋平,但其影响可能已经被市场所消化.
美联储周三宣布了一项4,000亿美元的计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,拉长其2.8万亿(兆)美元的债券投资组合的平均到期年限.[ID:nCN1980359]
声明公布後,30年期公债收益率US30YT=RR较上日收盘水准大降近20个基点,10年期公债收益率US10YT=RR与两年期公债收益率US2YT=RR之差缩至2009年1月以来最窄.
但关于公债是继续对美联储新计划作出反应还是当前走势已经完全体现其影响,市场观点不一.
"我的总体观点是,收益率曲线仍将多头趋平,"RBS证券短期利率策略师Jim Lee说,"一年至三年期公债将承压,"并指出美联储卖出短期公债将推动短期利率小幅走高.
的确,三年期公债收益率US3YT=RR周三较上日收盘水准升7个基点,是一个相对较大的幅度.到现在为止,一切都很理想.
"我不知道收益率曲线是否一定会有进一步的变动--现在的变化已经相当大了,"巴克莱资本驻纽约策略师Michael Pond称.
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。