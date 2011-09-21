〔中国证券〕瑞银证券已向证监会递交报告解释比亚迪盈利大跌--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，针对中国证监会正就比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)盈利问题调查瑞银证券的传言，瑞银证券发言人称，该行已按照证监会要求递交了相应报告以解释此事。
该行为比亚迪6月份14.22亿元人民币（2.2亿美元）A股IPO的保荐人及主承销商。本地媒体日前报导称，证监会正在对瑞银证券就比亚迪半年报盈利大跌近90%一事进行调查。
据一位了解事件的消息人士对IFR称，目前监管机构并未对瑞银展开调查，近期应不会对其进行处罚。但是，如果比亚迪全年业绩未能有所好转，亦不能排除未来会有处罚的可能性。
中国电池和汽车生产商--比亚迪上月公布上半年净利大跌近89%，亦预警1-9月的净利将按年下滑85-95%，意味着第三季可能出现亏损。[ID:nCH0075471]
根据《保荐业务管理办法》第七十二条，发行人在持续督导期间，公开发行证券上市公司当年营业利润比上年下滑50%以上，证监会可根据情节轻重，自确认之日起3个月到12个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐；情节特别严重的，撤销相关人员的保荐代表人资格。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。