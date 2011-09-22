修正:〔中国证券〕瑞银证券已递交报告解释比亚迪盈利大跌—IFR(9月22日)

(IFR修改标题及内文首段措辞)

路透9月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，针对中国证监会正就比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)盈利问题调查瑞银证券的传言，瑞银证券发言人称，该行已就事件递交了相应报告。

该行为比亚迪6月份14.22亿元人民币（2.2亿美元）A股IPO的保荐人及主承销商。本地媒体日前报导称，证监会正在对瑞银证券就比亚迪半年报盈利大跌近90%一事进行调查。

据一位了解事件的消息人士对IFR称，目前监管机构并未对瑞银展开调查，近期应不会对其进行处罚。但是，如果比亚迪全年业绩未能有所好转，亦不能排除未来会有处罚的可能性。

中国电池和汽车生产商--比亚迪上月公布上半年净利大跌近89%，亦预警1-9月的净利将按年下滑85-95%，意味着第三季可能出现亏损。[ID:nCH0075471]

根据《保荐业务管理办法》第七十二条，发行人在持续督导期间，公开发行证券上市公司当年营业利润比上年下滑50%以上，证监会可根据情节轻重，自确认之日起3个月到12个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐；情节特别严重的，撤销相关人员的保荐代表人资格。(完)

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