《中国报摘》--中国证券报9月22日

* 头版头条:

--9月前半月四大国有银行存款较8月末减少4,200亿元人民币左右,出现罕见天量负增长,同期四大行贷款仅增870亿元.分析人士指出,储蓄搬家後可能流向理财、信托、艺术品,甚至是高风险高回报的民间借贷市场.

* 其他:

--国务院常务会议对中国资源税暂行条例进行修改,增加从价定率计征办法,调整原油、天然气等品目资源税率.

--国家信息中心报告建议,为避免新兴产业大量重复同质发展,相关监管部门应尽快建立相应的预警机制,同时应大力推动中小企业在非特定技术领域内进行市场导向的创新,帮助创新型中小企业进行融资.

--北京银行(601169.SS)称定向增发方案已获中国证监会审核通过.

--环保部和国家质检总局正式发布新修订的火电厂大气污染物排放标准,新标准预计将形成脱硝,脱硫等环保治理和设备制造业约2,600亿元的市场规模.

--盘江股份(600395.SS)投资7,425万元,以2.97元/股价格认购华创证券增资扩股的新增注册资本2,500万元,合计持有华创证券注册资本额7,500万元,占其扩大後股本的10%.

--航天机电(600151.SS)与张掖市政府签署全面合作协议,在未来3-5年共同开发建设200MW太阳能光伏电站及年产100MW的光伏组件的配套生产能力.

--农业部发布畜牧业十二五规划,到2015年全国畜禽规模养殖比重提高10-15个百分点,并首次提出对畜牧业的金融支持,鼓励有条件的地方设立畜牧业贷款担保基金和担保公司.

--龙江交通(601188.SS)以每股1.77元价格认购龙江银行7,000万股增发股份.後者近日获批定向增发6.4亿股,每股价格1.77元,以补充资本金.(完)

--整理 林琦; 审校 黄凯