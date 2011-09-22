《中国报摘》--金融时报9月22日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
* 头版头条:
--中国人民银行公布数据显示,8月份中国新增外汇占款环比上升逾七成,全球跨境资本流动突现复杂性和不确定性.
* 其他:
--中国农业发展银行明确秋粮收购信贷政策,仍以市场化收购为主,而多种因素将使秋粮价格高位振荡.
--央行调查显示,北京过半房企倾向以价换量,企业对当前市场和房价下跌承受力较上季增强,拿地积极性下降,多数房企预计北京房价下跌,未来一年投资开发策略出现严重分化.
--人行陜西 林中支调查表明,小额贷款公司七类问题值得关注,包括融资难,成本高,贷款集中度过高,缺乏风险评估技术,违规吸收存款,贷款利率偏高以及金融专业素质偏低等.(完)
--整理 沈燕; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。