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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 08:08 BJT

《中国报摘》--金融时报9月22日

* 头版头条:

--中国人民银行公布数据显示,8月份中国新增外汇占款环比上升逾七成,全球跨境资本流动突现复杂性和不确定性.

* 其他:

--中国农业发展银行明确秋粮收购信贷政策,仍以市场化收购为主,而多种因素将使秋粮价格高位振荡.

--央行调查显示,北京过半房企倾向以价换量,企业对当前市场和房价下跌承受力较上季增强,拿地积极性下降,多数房企预计北京房价下跌,未来一年投资开发策略出现严重分化.

--人行陜西 林中支调查表明,小额贷款公司七类问题值得关注,包括融资难,成本高,贷款集中度过高,缺乏风险评估技术,违规吸收存款,贷款利率偏高以及金融专业素质偏低等.(完)

--整理 沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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