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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 07:55 BJT

〔芝加哥期市〕谷物期货下跌,此前美联储警告经济面临严重风险

路透悉尼9月22日电---美国谷物期货周四在亚洲盘初下跌,跟随股市跌势,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示美国经济面临严重风险,推出新的经济刺激举措.

玉米期货跌幅最大,12月合约CZ1下跌1.2%至每蒲式耳6.77-1/2美元,因市场担心全球经济放缓将伤及需求,周三下滑0.3%.

12月小麦合约WZ1下滑0.8%至每蒲式耳6.62美元,触及10周低点.周三该合约下跌1.2%.

11月大豆合约SX1跌0.5%至每蒲式耳13.14-1/2美元.

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