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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 07:59 BJT

〔香港新股〕徐工机械下周一开始香港上市路演,募资15亿美元--IFR

路透9月22日电---据汤森路透旗下IFR报导,市况波动下，中国重型机械公司--徐工机械(000425.SZ)决定仍按原计划，于9月26日(下周一)开始香港上市路演，募集资金15亿美元。

定价日初步定在10月4日。而徐工的竞争对手三一重工(600031.SS)则继续进行路演，计划募资高达260亿港元（33亿美元）。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 黄凯; 审校 张喜良

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