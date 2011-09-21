〔香港新股〕徐工机械下周一开始香港上市路演,募资15亿美元--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月22日电---据汤森路透旗下IFR报导,市况波动下，中国重型机械公司--徐工机械(000425.SZ)决定仍按原计划，于9月26日(下周一)开始香港上市路演，募集资金15亿美元。
定价日初步定在10月4日。而徐工的竞争对手三一重工(600031.SS)则继续进行路演，计划募资高达260亿港元（33亿美元）。(完)
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--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。