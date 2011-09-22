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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 08:20 BJT

《外汇动态》新西兰元下跌,此前公布的国内生产总值数据不及预期

2353GMT--新西兰元下跌,因此前公布的第二季经季节调整後国内生产总值(GDP)的数据不及预期,表明新西兰第二季经济增速慢于预期,支撑了全球不确定性可能令该国央行在较长时期维持低利率的观点.

新西兰元NZD=D4最新报0.7980美元,下跌0.7%,之前跌穿支撑位0.7984美元,即3-8月升势的50%回档位.

新西兰元兑美元的支撑位陆续在8月初低位0.7969美元和200日移动均线切入位0.7949美元.若进一步下跌,就会来到3-8月升势的61.8%回档位0.7781美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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