《外汇动态》新西兰元下跌,此前公布的国内生产总值数据不及预期

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
2353GMT--新西兰元下跌,因此前公布的第二季经季节调整後国内生产总值(GDP)的数据不及预期,表明新西兰第二季经济增速慢于预期,支撑了全球不确定性可能令该国央行在较长时期维持低利率的观点.
新西兰元NZD=D4最新报0.7980美元,下跌0.7%,之前跌穿支撑位0.7984美元,即3-8月升势的50%回档位.
新西兰元兑美元的支撑位陆续在8月初低位0.7969美元和200日移动均线切入位0.7949美元.若进一步下跌,就会来到3-8月升势的61.8%回档位0.7781美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
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特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。