〔美国金融〕穆迪下调美银、花旗和富国三大银行评级(更新版)

(新增细节和三家银行回应声明)

路透9月21日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三下调美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和富国银行(WFC.N)的债信评级,并称美国政府对于出手援救受困大型银行感到越来越不舒服.

穆迪表示,"和金融危机期间相比,政府现在允许融资困难的大型银行倒闭的可能性提高."

穆迪本次调降决定对美国银行下手最重,不仅下调了美银控股公司的长债与短债评级,还调低了其主要银行业务的长期存款评级.

对于花旗集团,穆迪仅下调了短债评级;对于富国银行的评级下调也仅限于优先债,以及其主要银行的存款.

降评决定宣布後,信用违约互换(CDS)市场上美国银行1,000万美元五年期债务的违约保护成本上扬48个基点,至每年37.8万美元.

但分析师和投资者认为,降评给美银业务带来的直接影响可能非常小.

穆迪指出,一家银行倒闭对其他银行的牵连程度"变小",并补充说2010年的多德-弗兰克金融改革法案削弱了金融机构间的相互联系.

早在6月时,穆迪就曾表示可能调降这三家银行的评级.

美银股价在纽约证交所收挫7.5%至6.38美元.花旗集团股价收低1.41美元或约5.2%,报25.52美元;富国银行下滑0.96美元至23.71美元.

穆迪并称,三家银行的长期评级展望维持负面.

富国银行对降评发表回应,称穆迪下调其部分债务评级,反映的是穆迪对政府支持的看法发生变化,而非对该银行本身产生新的看法.

美银发言人称,降评是因美银不可控因素所致,并坚称该行拥有4,000亿美元的良好流动性缓冲.发言人称,2011年馀下的全部计划内借款需求已经提前取得融资.

花旗集团发表声明称,穆迪降评只影响到该行融资的不到1%.并称降评决定不会损及其融资需求.(完)