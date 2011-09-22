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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 08:29 BJT

〔全球经济〕美国总统强调G20需对全球经济采取协调行动--白宫

路透纽约9月21日电---白宫表示,美国总统奥巴马周三在与其他国家领导人的一系列会议上强调,20国集团(G20)为应对脆弱的全球经济增长需要采取协调行动.

"总统(奥巴马)的确强调了G20联手采取协调行动的必要性,"白宫国家安全发言人Ben Rhodes在奥巴马分别会晤了法国、英国和日本的领导人後谈到.

"G20必须成为大家聚首和采取协调行动的一个论坛."(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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