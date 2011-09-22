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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 08:14 BJT

〔韩国股市〕盘初跌逾2%,受美联储对美国经济评论及美股大跌打压

路透首尔9月22日电---韩国股市周四开低2.5%,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)发出美国经济前景低迷的警告,令投资者不安,美股大跌也令此间股市进一步承压.

0004GMT,综合股价指数.KS11跌2.78%至1,802.65点.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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