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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 08:20 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元，因美联储称经济前景依然黯淡

路透新加坡9月22日电---布兰特原油期货周四跌逾1美元,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)称,美国经济前景仍然黯淡,而且因市场担心,美联储公布的举措可能不足以提振美国迟滞的经济.

0005GMT时,布兰特原油期货LCOc1跌1.81美元至每桶108.55美元,美国原油期货CLc1下滑1.59美元至84.33美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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