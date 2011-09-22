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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 08:23 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初跌逾2%,触及一年低位

路透首尔9月22日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初跌逾2%,触及一年低位,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)警告称美国经济面临严重下档风险,提高投资者避险意愿,并重挫韩国股市.

韩元KRW=KFTC开盘後不久一度贬至1,179.5,为2010年9月初以来最低.0008GMT报1,177.80/8.70,开盘报1,173.0.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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