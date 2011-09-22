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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 08:18 BJT

〔中国个股〕北京银行称非公开发行A股申请已获证监会审核通过

路透上海9月22日电---中国城市商业银行--北京银行(601169.SS)周四公告称,非公开发行A股股票申请已获证监会发行审核委员会审核通过.

此前,北京银行称,拟A股定向增发募资118亿元人民币,并拟赴港发行不超过100亿元债券.[ID:nCN1733203]

北京银行周三收报9.77元,过去一个月累计上涨7.48%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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