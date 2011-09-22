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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 08:16 BJT

〔日本股市〕开盘跌逾1%,因美联储称经济面临严重下档风险

路透东京9月22日电---日本股市日经指数周四开盘下跌逾1%,不过跌势较美股温和.尽管此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布了降低长期借款成本的新计划,但FED有关经济面临严重下档风险的言论令股市承压.

日经指数.N225下跌1.2%至8,634.01点.东证股价指数.TOPX下滑1.1%至748.57点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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