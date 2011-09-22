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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 08:23 BJT

〔澳洲经济〕中国因素提振澳洲经济成长潜能--央行助理总裁洛威

路透悉尼9月22日电---澳洲央行助理总裁洛威周四表示,中国经济快速成长已经提振澳洲经济成长潜能.他还说澳洲经济仍将经历起伏,但已经做好充分的应对准备.(完)

--编译 杜明霞;审校 张若琪

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